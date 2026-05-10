Basketball-Herz, was willst du mehr? Das zweite Spiel der Semifinalserie in der Superliga zwischen dem UBSC Graz und Kapfenberg war an Unterhaltung kaum zu überbieten. Nach dem klaren 88:69 der Bulls im ersten Spiel stemmten sich die Grazer in der eigenen Halle mit viel mehr Vehemenz gegen die Angriffe der Mürztaler. Für den Serienausgleich reichte es dennoch nicht, am Ende jubelten die Gäste mit ihrem Anhang über einen 88:83-Erfolg und den Matchball im Rennen um das Finale. „Die Grazer sind zu Hause fast unschlagbar“, sagte Kapfenberg-Coach Klym Artamonov. „Das haben wir gewusst und mir war klar, dass es in einem Halbfinale keinen Favoriten gibt.“ Sein Gegenüber, Ervin Dragšič durchlebte an der Seitenlinie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber alles der Reihe nach.

Vor knapp 1400 Besuchern im gut gefüllten Sportpark entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. 25:25 stand es nach dem ersten Viertel. Auch auf den Tribünen war es ein ausgeglichenes Duell, drei Trommeln auf Seiten der Gäste-Fans und ebenso viele bei den Heimischen. Liga-MVP Andrew Jones machte in der ersten Hälfte noch nicht das beste Spiel, drehte mit Fortdauer der Partie aber immer mehr auf. Am Ende standen 20 Punkte auf seiner Visitenkarte. Zur Pause lagen die Gäste mit 51:44 voran.

UBSC-Topscorer Tevin Brewer haderte über die gesamte Spielzeit mit sich selbst, „tauschte“ sich auch lautstark mit seinem Trainer aus, der meinte: „Wir haben zu viele unkonzentrierte Würfe genommen und vergeben. Das Spiel haben wir selbst verloren.“ Brewer steuerte diesmal lediglich zehn Punkte bei, dafür waren Zach Laput (23) und Jordan Wood (20) zunächst in Trefferlaune. Die Grazer kamen zurück, verkürzten auf minus zwei Punkte. Das animierte den Hallensprecher dazu, in Euphorie zu verfallen. „Wenn es so weitergeht, dann sehen wir ein Finale wie 2024“, sagte er. Damals standen sich Graz und Oberwart im Endspiel gegenüber. Die Burgenländer kamen in ihrer Halbfinalserie mit einem 89:77 beim BC Vienna zurück und stellten auf 1:1 im Semifinale. Die Kapfenberger hingegen fühlten sich wohl angestachelt, zogen nach den Worten des Hallensprechers auf acht Punkte davon. „Wir haben das Spiel auf physischer Ebene kontrolliert“, sagte Artamonov.

Im Schlussviertel fiel Dragšič auf seine Knie, blickte hilfesuchend nach oben. Und der Basketball-Gott meinte es zumindest kurz gut mit den Grazern. Plötzlich stand es nur noch minus zwei aus UBSC-Sicht, 13 Sekunden minus drei. Jordan Wood, bis dahin so treffsicher, setzte zum Dreier an – und vergab. Statt 86:86 blieb es beim 83:86, Kapfenberg zog davon, machte noch weitere zwei Punkte, ehe das Spiel zu Ende war. „Schade, wir haben sehr gut gekämpft“, sagt Dragšič. „Aber es ist noch nicht vorbei. Wir werden am Donnerstag alles geben.“

Dann findet Spiel drei der Serie wieder in Kapfenberg statt. Gewinnen die Bulls, stehen sie im Endspiel der Basketball-Superliga.