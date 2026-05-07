Es war angerichtet: Die Kapfenberg Bulls und der UBSC Graz kreuzten erstmals in der Halbfinalserie, die maximal über fünf Spiele geht, die Klingen und die Zuschauer in der Halle, die vorwiegend den Heimischen die Daumen drückten, wurden nicht enttäuscht. In der Walfersamhalle legten die favorisierten Bulls planmäßig los wie die Feuerwehr, zogen im ersten Viertel auf 24:19 und nach der ersten Spielhälfte auf 46:32 davon. Den ersten persönlichen Erfolg des Abends konnte ein Trio der Kapfenberger schon vor Spielbeginn verbuchen. Trainer Klym Artamonov wurde zum Trainer der Saison ausgezeichnet. Zudem bekam Taye Fields die Auszeichnung für den besten Defensivspieler der Liga und Andrew Jones wurde zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt.

Wie schon im Vorfeld der Partie besprochen, war die größere Rotation der Kapfenberger wohl eines der Erfolgsrezepte. Während bei den Gästen aus der steirischen Landeshauptstadt lediglich sieben Akteure nennenswerte Einsatzminuten bekommen haben, waren es bei den Gastgebern derer zehn. Auch die Punkte wurden bei den Mürztalern unter acht Spielern aufgeteilt, bester Punktesammler des Spiels war mit Tevin Brewer (19) allerdings ein Grazer. Am Ende setzten sich die Kapfenberger mit 88:69 durch und legten so den Grundstein Richtung Finaleinzug. „Es war eine gute erste Partie und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagte Tobias Schrittwieser. „Jetzt müssen wir das Auswärtsmatch gewinnen, viel weiter schauen wir nicht.“ Graz-Trainer Ervin Dragsic sprach von „einem verdienten Sieg von Kapfenberg. Mit ihrer Aggressivität haben sie uns aus dem Spiel gebracht, wir waren am Anfang zu sanft. Aber das ist erst das 1:0 der Serie, das bedeutet nichts. Schon am Sonntag geht es weiter und dann müssen wir besser ins Spiel kommen und die Serie wieder spannend machen.“ Ins selbe Horn blies auch sein Topscorer Tevin Brewer. „Es war ein ziemlich hartes Spiel, sie sind viel aggressiver in die Partie gekommen und haben auch in der Defensive härter gearbeitet. Wir haben zu viele Turnovers gehabt und müssen am Sonntag viel härter spielen.“ Das zweite Spiel der „Best-of-Five“-Serie findet übermorgen im Raiffeisen Sportpark statt. Los geht es um 17.30 Uhr.

Im zweiten Semifinalduell setzten sich der BC Vienna auswärts bei Oberwart mit 97:72 durch. Das Team von Mike Coffin deklassierte den Titelverteidiger, vor allem in der zweiten Hälfte entschieden die Wiener das Match mit einer mehr als 50-prozentigen Trefferquote jenseits der Dreipunkte-Linie.