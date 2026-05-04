Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der anhaltenden Trockenheit sieht sich die Gemeinde Steuerberg gezwungen, vorübergehende Wassersparmaßnahmen zu erlassen. „Aufgrund der Trockenheit und des derzeit sehr hohen Wasserverbrauchs haben wir aktuell große Schwierigkeiten, die Wasserversorgung in unserer Gemeinde aufrechtzuerhalten. Ab sofort dürfen keine Pools mehr gefüllt werden. Ebenso ist das Bewässern von Rasenanlagen zurzeit nicht möglich“, teilt die Gemeinde Steuerberg auf ihrer Homepage mit.

„Jede Wasserentnahme belastet unser System. Nur gemeinsam können wir die Versorgung für alle sichern“, fügt die Gemeinde an.