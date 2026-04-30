Während in den ersten Kärntner Gemeinden bereits ein Verbot ausgesprochen wurde, Pools zu befüllen, geht der Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet aktuell noch einen anderen Weg. Die Wasserbezieherinnen und -bezieher aus insgesamt fünf Gemeinden – in Villach die Ortschaften Maria Gail und Drobollach, in Finkenstein Ledenitzen, ein Teilbereich in St. Jakob, die Gemeinde Rosegg sowie ein Teilbereich der Gemeinde Velden – werden dazu aufgerufen, geplante Poolbefüllungen mindestens drei Tage zuvor beim Verband zu melden.

Geschäftsführer Edwin Sereinig erklärt warum: „Bei mehreren im Netz gleichzeitig durchgeführten Poolbefüllungen zusätzlich zum normalen Tagesverbrauch kommt es zum raschen Absinken der Wasserstände in unseren Hochbehältern.“ Ein Umstand, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alarmiert, wenn sie nicht wissen, ob es ein Leck gibt, oder ob Swimmingpools unkoordiniert befüllt werden: „Dabei ist es egal, ob es sich um große oder kleine Pools handelt, die Sicherung der Wasserversorgung wird so auf die Probe gestellt“, so Sereinig.

„Von Wasserknappheit ist noch nicht die Rede“

Der Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet versorgt 12.000 Menschen auf rund 157 Quadratkilometern. Betroffene Bezieherinnen und Bezieher können ihren Wunschtermin jederzeit per E-Mail unter office@wvv-fsg.at oder telefonisch während der Bürozeiten mitteilen. Sereinig: „Dabei wird dann einvernehmlich mit uns festgelegt, dass bei der Befüllung eine Höchstentnahmemenge von maximal einem Liter pro Sekunde nicht überschritten wird.“

Sein Wasser bezieht der Versorgungsverband aus vier Quellen unter dem Türkenkopf.