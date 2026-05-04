Ziel ist es, durch Aktivitäten für Familien, die im grenzüberschreitenden Leben eingebunden sind, ein Kooperationsnetzwerk zu schaffen, das das Vertrauen zwischen den Bewohnern stärkt und die gesellschaftliche Verbundenheit fördern soll.

Die Projektpartner beziehen dabei verschiedene Generationen mit ein. „Die Veranstaltung im Retzhof richtet sich an alle Altersstufen“, erklärt Projektbetreuerin Karin Siakkos. Den ganzen Tag über gibt es für die Teilnehmenden ein Rahmenprogramm mit Musik, Theater und einem Kletterpark. Weiters beinhalten die Mitmachstationen Gestaltung von Holzschmuck und Maisstrohblumen sowie Sprachspiele auf Deutsch und Slowenisch. Alle Angebote sind dabei kostenlos und werden zweisprachig geführt.

Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert und läuft ein halbes Jahr. Der Retzhof führt den Familientag zusammen mit dem slowenischen Projektpartner „Kocljevina“ durch.

Im Kletterpark können die Gäste ihre Geschicklichkeit und Beweglichkeit auf die Probe stellen © Karin Siakkos

„Neben dem bunten Rahmenprogramm ist auch ganztägig für Speis und Trank mit heimischen und slowenischen Schmankerln gesorgt. Die Veranstaltung findet von 10 bis 18 Uhr bei jedem Wetter statt“, sagt Siakkos. Am slowenischen Vatertag, dem 21. Juni, ist im Nachbarland ein ähnliches Event geplant. Der Retzhof stellt dafür eine kostenfreie Reise nach Slowenien zur Verfügung.