Im Vorfeld des Welschlaufs gab es heuer erstmals einen besonderen Kreativwettbewerb für Volksschulen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Gesucht wurde eine Zeichnung für die Startnummern der Kinder- und Jugendbewerbe beim Welschi-Sparefroh-Lauf 2026.

Unter dem Motto „Wie seht ihr den Welschi?“ reichten zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihre kreativen Ideen ein. Die Jury durfte sich über viele liebevolle, bunte und originelle Kunstwerke freuen. Am Ende fiel die Wahl auf die Zeichnung von Gabriel Haselbacher aus der 1. Klasse der Volksschule Ehrenhausen.

Die ganze Klasse darf sich über einen Ausflug als Preis freuen © Welschlauf

Seine Zeichnung zeigt eine Traube mit Füßen, die nun auf der Startnummer der rund 700 Welschi-Teilnehmer zu sehen ist. Als Preis darf sich Gabriels gesamte Klasse über einen Ausflug in der Region freuen. Symbolisch überreicht wurde er von Welschi-Koordinator Matthias Prumofsky und Ehrenhausens Vizebürgermeister Harald Tomandl.