Ein Hackerangriff kommt selten allein: Das zeigen aktuelle Recherchen der Kleinen Zeitung. Etwa im selben Zeitraum wurde nicht nur der B3-Schulcluster in Bruck an der Mur, sondern auch der Abwasserverband (AWV) Grazerfeld mit Sitz in Wildon zum Angriffsziel unbekannter Täter.

Zugriff verschlüsselt

Ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist unklar. Fest steht, dass sich die Vorgangsweise ähnelt. Da wie dort dürften die Hacker eine Sicherheitslücke genutzt haben, um Daten abzusaugen und den Zugriff auf die eigenen Systeme zu versperren. Dieser konnte in beiden Fällen allerdings rasch wiederhergestellt werden, ohne auf die Forderungen der virtuellen Erpresser einzugehen.

Im Gegenzug dürften diese ihre Drohung wahrgemacht haben. Was den AWV Grazerfeld betrifft, liegen der Kleinen Zeitung Informationen vor, wonach beim Hackerangriff abgesaugte Daten Mitte April im Darknet landeten. Dort sollen sie für versierte Nutzer relativ einfach zugänglich sein.

Finanzunterlagen abgesaugt

Dem Namen der Dateien nach zu urteilen handelt es sich dabei vorrangig um Finanzdokumente wie Kreditkartenabrechnungen, Jahreskontoauszüge oder Wiederherstellungscodes für FinanzOnline. Zu finden sind aber auch skurrile Unterlagen wie eine Anleitung zum Adventhäkeln oder Stricken verzierter Socken.

Michael Lechner, Geschäftsführer des AWV Grazerfeld © AWV Grazerfeld

Nicht lustig findet man das naturgemäß in der Führungsetage des AWV, die durch die Kleine Zeitung vom Datenleck erfuhr. „Das ist natürlich eine unangenehme Sache, vergleichbar mit einem Einbruch ins Eigenheim“, erklärt Geschäftsführer Michael Lechner. Gleichzeitig versucht er zu relativieren: Bei diesen Daten handle es sich um keine großen Geheimnisse und auch der finanzielle Mehraufwand halte sich in Grenzen. „Da wir aber nicht ausschließen können, dass auch Mitarbeiterdaten betroffen sind, haben wir Meldung an die Datenschutzbehörde erstattet“, betont Lechner.

Getrennte Server

Fest steht mittlerweile, dass sich der Hackerangriff auf den Verwaltungsbereich beschränkte. Die Steuerung der Anlagen sei zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen. „Aus Sicherheitsgründen haben wir dafür getrennte Server“, erzählt Lechner. Nichtsdestotrotz habe man die bereits hohen Sicherheitsvorkehrungen nach dem Hackerangriff noch einmal verstärkt, wie AWV-Obmann Erich Gosch betont: „Wir haben geplante Investitionen in diesem Bereich vorgezogen.“

Warnung der Polizei

Unterdessen mahnt die steirische Polizei Unternehmen, aber auch Privatpersonen zu besonderer Vorsicht. Mittels Aussendung warnt sie am Donnerstag explizit vor Verschlüsselungstrojanern, die von Cyberkriminellen eingesetzt werden, um Daten zu verschlüsseln und Lösegeld zu fordern. Neben dem B3-Schulcluster in Bruck und dem AWV Grazerfeld seien in den vergangenen Tagen auch zwei Weinbaubetriebe in der Südsteiermark Opfer solcher Hackerangriffe geworden.

Dabei gelangen Täter meist über manipulierte E-Mails, gefälschte Links oder unsichere Downloads auf Computer oder mobile Geräte. Anschließend werden persönliche Daten verschlüsselt und für die Freigabe ein Lösegeld gefordert. In vielen Fällen kommt es trotz Zahlung zu keiner Wiederherstellung der Daten. Sollte der Verdacht bestehen, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, wird geraten, das betroffene Gerät sofort vom Internet zu trennen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.