Am Ende war die Enttäuschung der Grazerinnen doch riesengroß. Denn die Chance für den UVC Graz, den Kontrahentinnen von Sokol ein fünftes und entscheidendes Spiel in der Finalserie der Bundesliga aufzuzwingen, war definitiv da. Doch am Ende verteidigten die Wienerinnen ihren Titel mit dem 3:1 (18, -22, 19, 17) im Sportpark mit einer geschlossenen Teamleistung erfolgreich. „Wir können unglaublich stolz auf uns und diese Saison sein“, sagt Graz-Trainer Frederick Laure dennoch. Mehr als 1000 Zuseher waren dabei, als sich die Grazerinnen nach einem nervösen Start fingen und sich mit einer starken Leistung am Block und Kämpferherz den zweiten Satz sicherten. Die Partie war wieder offen, doch Sokol schaffte es, die Intensität weiter nach oben zu treiben und stellte auf 2:1. Dann zeigten die Grazerinnen abermals, was in ihnen steckt, und früh sah es nach dem Gang in einen fünften Durchgang aus.

Doch beim Stand von 14:8 riss bei den Grazerinnen der Faden, und die Wienerinnen holten nach einem Timeout der Gästinnen Punkt um Punkt. Mittelblockerin Aida Korman Mehić vollendete das 37. Meisterstück der erfolgreichsten heimischen Damenmannschaft mit einem Angriff durch die Mitte. „Nach so einem Spiel ist man natürlich enttäuscht, weil mehr drin gewesen wäre. Aber dass wir es ins Finale geschafft haben, ist ein sehr gutes Zeichen“, sagt Laure, „und wenn wir ein paar Nächte darüber schlafen, können wir stolz auf einen Vizemeistertitel zurückschauen.“ Silber ist für die junge Mannschaft, die im Viertel- (2:1 gegen Klagenfurt) und Halbfinale (3:2 gegen Linz) über die volle Distanz gehen musste, auch ein starkes Zeichen für die Zukunft. „Nächste Saison werden wir wieder durchstarten.“ Die steirische Saisonbilanz kann sich mit Platz zwei der Grazerinnen und drei der Erzbergmadln sowie dem Cupsieg der Grazer Männer und Hartbergs Meistertitel mehr als nur sehen lassen.