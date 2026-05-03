Eine der exklusivsten Immobilien Italiens ist auf dem Markt: Die Insel Santa Cristina, nordöstlich von Torcello, soll laut Medienberichten für rund 24,2 Millionen Euro verkauft werden. Das knapp 30 Hektar große Eiland liegt im nördlichen Teil der Lagune und gilt als außergewöhnliches Refugium mit viel Privatsphäre und unberührter Natur.

Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten steht die Insel wieder zum Verkauf. In den 1980er-Jahren hatte sie Gernot Langes-Swarovski, ein Urenkel des Swarovski-Firmengründers, erworben und zu einem luxuriösen Rückzugsort ausgebaut. Nach dem Tod des Eigentümers im Jahr 2021 soll die Insel von einer Stiftung verwaltet worden sein.

Neun Schlafzimmer

Zum Anwesen gehört eine historische Hauptvilla, eingebettet in weitläufige Gärten und Terrassen. Sie verfügt über großzügige Wohnbereiche, eine professionelle Küche, ein Esszimmer für bis zu 15 Personen sowie neun Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad. Ein Salzwasserpool, mehrere Terrassen und eine traditionelle venezianische Dachterrasse – die sogenannte Altana – bieten weite Ausblicke über die Lagune.

Hubschrauberlandeplatz

Neben der Villa umfasst die Insel ein Bauernhaus, eine kleine Kapelle sowie mehrere Nebengebäude und Lagerflächen. Auch infrastrukturell ist das Anwesen umfangreich ausgestattet: Fünf Boote, ein Bootshaus, mehrere Anlegestellen und zusätzliche Liegeplätze auf der gegenüberliegenden Seite der Lagune gehören ebenso dazu wie ein Hubschrauberlandeplatz. Darüber hinaus bietet die Insel landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten mit eigenem Weinberg, Obstgarten, Olivenhain und Nutzgarten. Ein modernes Technologiezentrum überwacht und steuert die Wasser-, Bewässerungs- und Energieversorgung.

Trotz ihrer abgeschiedenen Lage ist die Insel gut angebunden: Der Markusplatz im historischen Zentrum von Venedig sowie der internationale Flughafen sind in kurzer Zeit per Boot erreichbar. Experten sehen in dem Angebot eine seltene Gelegenheit, eine Privatinsel in einer der berühmtesten Lagunenlandschaften der Welt zu erwerben. Fehlen nur noch 24,2 Millionen Euro...