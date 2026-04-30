Verwöhnte Gaumen kommen von Donnerstag, 7. Mai, bis Sonntag, 10. Mai, am St. Veiter Hauptplatz wieder auf ihre Kosten: Food-Trucks und Stände aus aller Welt bringen unter dem Motto „Das Original auf Tour“ wieder über 100 Köstlichkeiten in die Herzogstadt.

Street-Food ist beschleunigtes Slow Food, das mit frischer Qualität direkt vor den Augen der Gäste zubereitet wird. Seit 2019 zählt der St. Veiter Hauptplatz zu einem der Fixstopps auf der Street-Food-Market-Austria-Tour.

Mit den Trucks kommen über 100 verschiedene Street-Food-Gerichte aus aller Welt auf den Hauptplatz, bei freiem Eintritt. Die Auswahl ist abwechslungsreich – ob asiatische Köstlichkeiten, südamerikanische Spezialitäten, mediterrane Leckerbissen, süße Desserts oder vegetarische und vegane Gerichte –. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zudem erwartet die Besucher ein breites Rahmenprogramm – die Live-Bands „Die Niachtn“ und das „Grazer U-Bahn-Orchester“ werden für Stimmung in der Altstadt sorgen.

Auch für die kleinen Gäste wird das Kinderschminken mit „May“ von Pinselkult am Freitag und am Samstag jeweils von 16 bis 19 Uhr angeboten.

Geöffnet hat der Markt am 7. Mai ab 12 Uhr und an den restlichen Tagen ab 11 Uhr.