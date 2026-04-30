Die Folie aufgerissen, die Schachtel ausgeleert, alle Teile auf die richtige Seite gedreht und dann geht es los: Stück für Stück entsteht ein Bild – und das hoffentlich in Rekordzeit. Am Freitag und Samstag finden in Wiener Neudorf wieder die österreichischen Meisterschaften im Speed Puzzeln statt. Dabei werden vom veranstaltenden Puzzleverein Österreich und Hauptsponsor Ravensburger erneut die schnellsten Puzzlerinnen und Puzzler des Landes gesucht: „Wir erwarten rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich“, freut sich Verena Lanzinger, Obfrau des Puzzlevereins Österreich, über das hohe Interesse.

Letztes Jahr auf dem zweiten Platz

Aufgrund des hohen Andrangs gibt es heuer doppelt so viele Plätze für den Einzel- und Paarbewerb, die Vorrunde findet am Freitag statt, die jeweiligen Final-Bewerbe am Samstag. Für Stefanie Dhungel aus St. Veit ist das kein Problem, eher im Gegenteil: „Wir freuen uns alle, weil wir zwei Mal puzzeln dürfen.“ Die 33-Jährige war letztes Jahr schon dabei, erreichte mit ihrem Team sogar den zweiten Platz, heuer tritt sie wieder in allen drei Kategorien an.

Anna Guggenberger und Anna Wieltsch aus Afritz am See sowie Vera Wieltsch aus Fürnitz (Bez. Villach-Land) wollen sich ebenfalls mit den schnellsten Puzzlerinnen und Puzzlern des Landes messen.

Lieber Farbverläufe als Felle

Zum Trainieren kommt Dhungel nicht wirklich. „Das war letztes Jahr mit einem Kind etwas einfacher. Meine Kleine ist jetzt aber erst sieben Monate alt, da habe ich nicht so viel Zeit.“ Trotzdem versucht sie hin und wieder ein 500-Teile-Puzzle unter Zeitdruck zu bauen. „Ich peile an, unter einer Stunde zu bleiben. Meine Rekordzeit zu Hause sind 39 Minuten, aber das hängt stark vom Motiv ab.“ In diesem Jahr gilt es, das Ergebnis der dreifachen österreichischen Staatsmeisterin Verena Klauser zu toppen: Sie schaffte es im Vorjahr, im Einzelbewerb das Wettbewerbspuzzle in nur 47 Minuten und fünf Sekunden zusammenzusetzen.

Dhungel mag am liebsten bunte Puzzles mit vielen Farbverläufen. Das Motiv, das sie letztes Jahr bei den Meisterschaften puzzeln musste, sei schrecklich gewesen. Sechs Hunde waren darauf zu sehen. „Die ähnlichen Fellfarben waren schon eine Herausforderung.“

Mit ihrem Team erreichte die Kärntnerin (3. von links) den zweite Platz © Kk

Im Team-Bewerb müssen die Teilnehmenden ein 1000- und ein 500-Teile-Puzzle schaffen. Dabei werden spontan die „Rollen“ verteilt. „Jeder hat so seine Stärken, einer sortiert vor, einer baut den Rand, jedem springt etwas anderes ins Auge.“ Die Abstimmung klappe aber gut, sagt Dhungel. Sie freut sich auch, dass Speed Puzzeln immer beliebter und der Bewerb immer größer wird. „Vor allem geht es aber um den Spaß und um das Dabeisein.“