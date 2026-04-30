Am Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit zu einem misslichen Einsatz gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Mutter von zwei Kindern vor einem versperrten Fahrzeug. Die Kinder befanden sich im PKW. Ein Techniker des ÖAMTC hatte schon erfolglos versucht, die Türe zu öffnen. Es konnte nicht restlos geklärt werden, ob der Schlüssel beim Einkauf verloren ging oder ob die Kinder im Fahrzeug mit dem Schlüssel spielten und so das Auto von innen verschlossen wurde. Die Bemühungen der Einsatzkräfte, die Kinder dazu zu bewegen, das Auto von innen zu entsperren, blieben erfolglos.

Parallel dazu wurde abgeklärt, ob ein Ersatzschlüssel organisiert werden konnte, was aber auch nicht möglich war. Daher wurde in Rücksprache mit der Polizei beschlossen, mit einem Federkörner die Seitenscheibe einer Hintertüre zu öffnen. Die Kinder konnten somit aus ihrer misslichen Lage befreit und ihrer Mutter übergeben werden.

Um 18 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die FF St. Veit stand mit einem Fahrzeug und sieben Mitgliedern im Einsatz, weitere acht Mitglieder befanden sich im Rüsthaus in Bereitschaft.