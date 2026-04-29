In Kärnten kam es am Dienstag zu schweren Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten: Ein St. Veiter (39) kollidierte Dienstagfrüh mit seinem Auto in einer unübersichtlichen Kurve auf der Urtler Gemeindestraße in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) frontal mit dem Pkw eines 23-jährigen Mannes aus dem Bezirk Feldkirchen. Durch den Unfall wurden der 39-jährige Pkw-Lenker und sein am Beifahrersitz befindlicher 14-jährige Sohn vermutlich leicht verletzt.

Der entgegenkommende 23-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt , jedoch sein 24-jähriger Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Die drei Verletzten wurden nach Erstversorgung vor Ort von mehreren Rettungsdiensten ins Krankenhaus nach Friesach verbracht. Im Einsatz stand die FF Guttaring mit einem Fahrzeug und acht Kameraden.

Unfall bei Supermarkt

Dienstagabend kam es im Ortsgebiet von Völkermarkt zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad: Ein 67-jähriger Autolenker beabsichtigte gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrzeug im Bereich eines Supermarktes nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt lenkte ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt sein Motorrad auf der B70 in entgegengesetzter Richtung. Im Zuge des Abbiegemanövers dürfte der 67-jährige den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 59-jährige Biker wurde vermutlich schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 67-jährige blieb unverletzt. Im Einsatz stand die FF Völkermarkt.