„Mit Aldin haben wir einen Sechser im Lotto gemacht“, schwärmt Brigitta Penz, Hausleitung im Pflegeheim SeneCura in Bad St. Leonhard mit seinen 62 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Rede ist von Aldin Alagic, der im Sommer 2025 speziell als Abteilungshilfe eingestellt wurde. Die Wurzeln des 23-Jährigen liegen in Bosnien, aufgewachsen ist er in Wien. Bei SeneCura in Niederösterreich hat er mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Spiele gespielt oder ist spazieren gegangen, zusätzlich hat er die Ausbildung als Alltagssozialbegleitung gemacht.

Brigitta Penz und Aldin © KLZ / Eva Kapeller

Schlussendlich zog er nach Wolfsberg, wo auch seine Schwester lebt. Um Hilfe für einen Anschluss in der Arbeitswelt zu finden, wandte sich Alagic nach mehreren unterschiedlichen Schritten an die soziale Non-Profit-Organisation „autArK“. Spezielle Unterstützung erhielt er vom Projekt „Perspektive:Arbeit“, das vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde und auf berufliche Inklusion für Menschen mit Behinderungen oder sozialer Benachteiligung setzt. Das vom Land Kärnten und ESF-Mittel geförderte Projekt richtet sich an Menschen zwischen 18 und 65 Jahren mit einem Behinderungsgrad ab 50 Prozent und an Personen, die aufgrund sozialer Benachteiligungen – etwa schwere Schicksalsschläge oder psychische Belastungen – besondere Unterstützung beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt benötigen.

Aldin zusammen mit Elvira Plösch © KLZ / Eva Kapeller

Eine von acht Anlaufstellen befindet sich in Wolfsberg, wo Elvira Plösch als Arbeitsassistenz in Teilzeit meist neun Personen gleichzeitig begleitet. Mit Alagic hat sie „einen Sonnenschein“ gefunden, mit dem der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt problemlos verlief. „Ich habe ihn bei einigen Terminen unterstützt und durch einen Kontakt sind wir hier auf den Betrieb in Bad St. Leonhard gestoßen“, erzählt Plösch von den Anfängen. Das Besondere an dem Projekt ist das sogenannte Arbeitstraining. „Teilnehmer können ein Jahr lang in unserem Projekt sein und das Arbeitstraining bis zu einem halben Jahr machen. Das ist eine sogenannte Probezeit, wo sich sowohl der Betrieb als auch die Teilnehmer ‚beschnuppern‘ können, um auch den Druck rauszunehmen“, erklärt Plösch, die Soziale Arbeit studiert hat.

Spezielle Möglichkeiten

Denn nicht jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer des kostenlosen und freiwilligen Projekts hat dieselben Voraussetzungen. „Ein großes Thema ist Pünktlichkeit, manche verstehen die Arbeitsaufträge nicht so schnell und brauchen während des Arbeitstrainings meine Begleitung“, ergänzt Plösch. Bei Aldin Alagic sah sie jedoch keine großen Schwierigkeiten, er hat sich von Anfang an wohl gefühlt. „Die Kollegen sind super nett, auch alle Chefs sind sehr unterstützend und lustig. Wir haben schöne Gespräche und viel Spaß bei der Arbeit“, freut sich Alagic, der mehr junge Menschen für einen Beruf in der Pflege motivieren möchte. Für ihn ist es nicht selbstverständlich mit solch offenen Armen aufgenommen zu werden. Denn auch für ihn ist seine Arbeit ein Sechser im Lotto: „Ich liebe es Leuten zu helfen, das war mein größter Wunsch und ist nun mit diesem Beruf in Erfüllung gegangen.“

Vor allem ältere Menschen zu unterstützen ist ihm ein großes Anliegen. „Wir jungen Leute sollten den Älteren mehr Respekt zeigen und auch im Alltag helfen, wenn wir zum Beispiel merken, dass sie im Supermarkt nicht zurechtkommen. Sie haben schon so viel in ihrem Leben geleistet und erlebt und verdienen diese Hilfe oder den Respekt“, betont der 23-Jährige. Für 20 Stunden pro Woche fährt er mit dem Bus von Wolfsberg nach Bad St. Leonhard, denn einen Führerschein besitzt er aufgrund diverser Schwierigkeiten nicht. „Irgendwann möchte ich aber auch diese Hürde schaffen“, zeigt sich Alagic entschlossen.

Sein Alltag als Abteilungshilfe gestaltet sich aus Reinigungstätigkeiten, den Mittagstisch vorzubereiten und den Bewohnerinnen und Bewohnern beim Essen zu helfen. „Wenn Zeit ist, dann erzählen sie mir auch von früher. Nicht selten berichten sie mir von der Zeit im Krieg, was ich sehr spannend finde“, so Alagic. Ihm ist es einfach wichtig, dass er den Menschen um sich herum Freude bereiten kann, auch in den kleinen Dingen. Das zeigt sich vor allem, wenn Alagic die Betten macht: „Ich versuche die Tagesdecken immer speziell schön zu gestalten mit unterschiedlichen Falttechniken. Damit zaubere ich ihnen ein Lächeln ins Gesicht.“

Wenn Zeit bleibt, geht Aldin Alagic mit den Bewohnerinnen und Bewohnern spazieren © KLZ / Eva Kapeller

Wie empathisch Alagic ist, und wie sehr ihn die Bewohner lieben, betont die Hausleitung Penz immer wieder: „Man kann sich auf ihn immer verlassen. Er lebt nach dem Prinzip ‚eine Hand wäscht die andere‘. Und das ist wichtig in der Pflege, wird aber auch von unserem Team hier so gelebt. Der Zusammenhalt wird bei uns großgeschrieben.“ Sowohl Penz als auch Plösch sehen in dem Projekt einen großen Vorteil: „Vielen Bewerbern mit einer Beeinträchtigung gibt man oft keine Chance. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das oft verständlich, aber wir sehen viel öfters, dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Es ist immer gut andere Sichtweisen zu haben.“

Der 23-jährige Alagic ist unglaublich dankbar für die Hilfe, die er beim Weg in seine Wiedereingliederung in die Arbeitswelt bekommen hat. „Für jedes Problem konnten wir eine Lösung finden und das macht mich wirklich glücklich.“ Eines steht für Alagic fest: „Ich würde mir wünschen so lange hier zu bleiben, bis ich selbst alt bin und in Pension gehe.“