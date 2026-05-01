Nach der Premiere im vergangenen Jahr gehen die Domspiele 2026 in St. Andrä in die nächste Runde. Den ganzen Monat Mai über treten Künstlerinnen und Künstler aus Kunst, Musik, Kabarett und Theater in der Domkirche auf. Startschuss am 1. Mai ist um 18.30 Uhr die Kunstausstellung „Domkunst II“, mit dem Titel „Metamorphosen“. Ausstellende Künstler sind Oto Rimele, Sandi Červek, Walter Melcher, Lojze Logar, Gotthard Schatz, Dušan Fišer und Manfred Mörth. Um 19.30 Uhr beginnt dann das offiziell erste Konzert mit dem Lavanttaler Künstler Edgar Unterkirchner mit Echoloft.

„Wir waren im Vorjahr mit dem Auftakt sehr zufrieden und sind gespannt, was die zweite Runde mit sich bringt“, sagen die Veranstalter, die auch mit Vorfreude auf die Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr blicken. Dazu zählen Konzerte mit Anna Buchegger Duo, Gewinnerin der Castingshow Starmania21 oder Stippich & Stippich, die Wienerlieder ins Lavanttal bringen sollen. Hinzu kommt ein Auftritt der Diexer Kabarettistin Katrin Winkler-Jandl, das erste Stand-Up-Programm von Ö3-Mikromann Tom Walek und Marc Carnal, Autor und Außenreporter von Stermann und Grissemann, kommt als „Gott“ auf die Erde. „Theater gibt es mit einem Stück von Mario Kuttnig. „Er war bereits im Vorjahr bei uns“, ergänzt das Team rund um die Domspiele.

Premiere im Jahr 2026

Ein Teil des Teams: Erich Graf, Michael Lammer und Anton Meyer senior (von links) © Elisabeta Mirion

Besonders stolz sei man auf eine Premiere, präsentiert von der Kleinen Zeitung als Medienpartner: „Wir haben in diesem Jahr unsere erste Lesung mit der Kärntner Schriftstellerin Alina Lindermuth, die bereits mit dem Bachmann-Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde.“ Vor jeder Veranstaltung ist ein Überraschungsmenü um 17 Uhr im Gasthaus Deutscher, das fußläufig von der Domkirche entfernt ist, geplant.

Den Abschluss macht das „Himmlische Mahl“ an zwei Terminen im Juni, das „im Vorjahr ausverkauft war“. Dafür wird die Kirche geschmückt und die Tische gedeckt. Das Gourmetmenü wird von regionalen Wirten zubereitet. „Auch dort gibt es ganz nach unserem Konzept eine musikalische Begleitung“, so das Team. Ein Ticket für jede Veranstaltung beträgt 29 Euro, ein Abo 109 Euro und die Lesung ist mit 14,90 Euro günstiger. Tickets sind entweder im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Am Weiher 11 (zuzüglich Bearbeitungsgebühr von 2,50 Euro pro Ticket), an der Abendkasse vor Ort, in der Trafik Hambaumer, in der Stadtbücherei St. Andrä, der Pfarrkanzlei oder auf oeticket erhältlich. Der Preis für das „Himmlische Mahl“ beläuft sich auf 145 Euro, Tickets sind bei den Wirten Gasthaus Sieber, Gasthaus Deutscher, Poltl’s Gwölb und Festzelt Kehraus erhältlich.