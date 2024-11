Seit Jahresbeginn leitet mit Maria Kogelnig eine 29-Jährige die Geschicke eines der größten Tourismusbetriebe in Feldkirchen. Das Feriendorf am Maltschacher See wirbt mit der naturbelassenen Umgebung und seiner Ruhe. Durchaus turbulent war die Vorgeschichte zum touristischen Neustart.

Vor dem erfolgreichen Pächterwechsel im Frühjahr kam das einstige „Sonnenresort“ in die Schlagzeilen, weil sich die deutsche Betreibergesellschaft und die Kärntner Beteiligungsverwaltung als Eigentümerin nicht mehr einig wurden.

Im ersten der vorerst drei Jahre laufenden Pacht durch die FE Resort GmbH vermeldet Geschäftsführerin Kogelnig einen Erfolg: „Von Mai bis Oktober konnten wir heuer knapp 50.000 Nächtigungen verzeichnen, ein erfreuliches Ergebnis, das uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt.“

Pläne am Maltschacher See für 2025

Mit dieser starken Basis freue man sich auf die kommende Saison, derzeit wird eine Winterpause eingelegt. Hauptgesellschafter über die Reeder Holding ist Unternehmer Martin Ramusch. Kogelnig bringt mehrere Jahre Gastronomie-Erfahrung vom Wörthersee, unter anderem Villa Lido, mit.

Südlich von Feldkirchen hat sie 22 Appartementhäuser mit Platz für bis zu 850 Personen sowie einen Campingplatz mit 200 Stellplätzen über. Zum Resort gehören außerdem ein Restaurant, Badestrand samt Liegewiese, Hallenbad sowie (Tisch-)Tennis- und Volleyballplätze. „Die Herausforderung bestand darin, den Betrieb in voller Kapazität bis Saisonstart zum Laufen zu bringen. Ein wesentlicher Schritt war die rasche Implementierung eines modernen Buchungssystems“, so Kogelnig. Für den Sommer 2025 hat das Feriendorf Maltschacher See mit einem Schulsportveranstalter Sommercamps für Kinder und Jugendliche geplant.