Spannung rund um die Pächtersuche für das Sonnenresort am Maltschacher See. Das Vergabeverfahren steht am Ende. Angeblich werde der neue Betreiber heute, Freitag, präsentiert. Von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), der Eigentümerin des Sonnenresorts, kommt dazu auf Anfrage keine Antwort. Der neue Betreiber werde in den nächsten Tagen über einenVorstandbeschluss festgelegt, hieß es vor einigen Tagen. Die Bewerbungsfrist für die Pacht endete bereits im Dezember. Einen Namen will keiner nennen. Er wisse vieles, könne aber nichts sagen, so meinte etwa der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner bereits am Montag. Der Pächter stehe jedoch fest. ORF Kärnten vermeldete am Mittwoch, der neue Pächter sei ein namhafter Kärntner Unternehmer, so die Information durch KBV-Geschäftsführer Martin Payer. Mehr gab es nicht.