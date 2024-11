Ob und wie das 16.600 Quadratmeter große Areal der landeseigenen Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) in Steindorf am Ossiacher See touristisch genutzt werden soll, ist weiter offen. Wie berichtet, sucht die KBV einen Pächter und Bauherrn für das Grundstück. Angaben zu den Dimensionen des Projekts gibt es nicht. Finden will die KBV mögliche Investoren in einem zweistufigen Ausschreibungsverfahren. In der ersten Stufe werden Interessensbekundungen eingeholt, in einer zweiten Stufe sollen Angebote gelegt werden.