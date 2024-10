Widerstand gegen Hotelbau: Pikanter Rüffel für SPÖ-nahen Aufsichtsrat

Pressekonferenz von Bernd Hinteregger an der Seite von SPÖ-Klubchef Herwig Seiser gegen Hotelbau brachte diesen in Zwickmühle. Als Aufsichtsrat übte er öffentliche Kritik an KBV-Plänen, noch dazu während der Ausschreibung. Vom KBV-Aufsichtsratschef erhielt der Hotelier nun Post.