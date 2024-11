Sonja Sarközi wurde mit 1. November zur CEO der Anadi Bank bestellt. Sie folgt in dieser Funktion auf Christian Kubitschek. Sarközi gilt als Pionierin des Direct Banking in Österreich und blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz-Topmanagement zurück.

Mitte der 1990er Jahre trat Sonja Sarközi in die Führungsspitze der Bawag ein und spielte eine wesentliche Rolle bei der Gründung der Easybank. Sie prägte dort als CEO die neue Form des Direct Bankings in Österreich und bestimmte über zwei Jahrzehnte hinweg die Entwicklung der Direktbank. 2017 wechselte sie in den Vorstand der russischen Sberbank Europe und stieg dort ein Jahr später zur CEO auf.

Ein Jahr CEO bei Superfund

2022 wickelte sie die von EU-Sanktionen getroffene russische Bank ab. Zuletzt war Sarközi CEO von Superfund, sie trat 2023 die Nachfolge des ehemaligen österreichischen Finanzministers Gernot Blümel als Superfund-CEO an und schied nach einem Jahr im Juni 2024 wieder aus.

Srinivasan Sridhar, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Anadi Bank, erklärt in einer Aussendung: „Mit Sonja Sarközi gewinnen wir eine erfahrene Top-Bankerin und Wegbereiterin des Digital Banking in Österreich.“ Sie verstehe Banking „in allen seinen Facetten und hat zudem vorgezeigt, wie man innovative digitale Produkte und Services zu erfolgreichen Geschäftsmodellen am Markt macht. Sonja Sarközi wird die Anadi Bank in die nächste strategische Phase des internationalen digitalen Wachstums führen.“

Ein Dreiervorstand

Die neue CEO Sonja Sarközi will „den künftigen Erfolgsweg der Anadi Bank gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und Mitarbeitern gestalten“. Die Expansion in weitere EU-Länder sei ein Teil unserer Zukunftsperspektive. Den Vorstand komplettieren CFO/CRO Ferdinand Wenzl und CDO Milko Hascher. Die Anadi Bank hatte sich Mitte September von ihren zehn Filialen in Kärnten getrennt und wird nun als nahezu reine Digitalbank fortgeführt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen, das aus der früheren Hypo Alpe Adria Österreich hervorging, eigenen Angaben zufolge rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.