Genau 100 Jahre ist die Idee des junggebliebenen Weltspartags alt. Ein Jahr nach dem 1. Internationalen Sparkassenkongress in Mailand 1924 wurde dieser zum ersten Mal gefeiert. Und am 31. Oktober trafen sich auch in Klagenfurt und in ganz Kärnten wieder Jung und Alt in den Bankfilialen ihres Vertrauens.

Während Lea und Mia aus Ebenthal mit Oma Jutta Moser gerade ihr Erspartes in zwei Spar-Schatztruhen zum Münzzähler brachten, luden in der Klagenfurter Hauptgeschäftsstelle der Volksbank die Vorstandsdirektoren Johannes Jelenik und Alfred Holzer zum traditionellen Vorstandsempfang. Auch dabei stand die Jugend im Fokus: Gesprochen wurde unter anderem über eine neue Initiative, um junges Publikum vom Stadttheater zu begeistern.

Der Inflation entgegenwirken

Begeisterung löste inzwischen der zauberhafte Auftritt von „Magic Zuze“ Horst Zuschin in der Zentrale der Raiffeisen Landesbank aus, wo sich auch Maskottchen Sumsi ihren Applaus abholte. Schnell zeigte sich: Trotz Ferienzeit und ausbleibender Schulgruppen bleibt der Weltspartag beliebt. „Genauso wie das Bausparen, das gerade ein Revival erlebt“, wie Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der RLB Kärnten, betonte. Bei den Veranlagungen gehe es mit längeren Laufzeiten darum, das aktuelle Zinsniveau abzusichern, bevor dieses noch weiter sinkt. Und damit „die Inflation nicht den Zinsertrag auffrisst“, würde auch der Griff zu Wertpapieren empfohlen.

Für die jüngsten Sparer gibt es zu den Spargeschenken aber durchaus noch finanzielle Zuckerl dazu: So etwa bei der Kärntner Sparkasse mit 4 Prozent für Einlagen bis 4000 Euro, wie Vorstandssprecher Siegfried Huber bestätigt. Unter den Eltern werde vermehrt langfristig veranlagt, mit vorsorglichem Blick auf die Ausbildung der Kinder und die eigene Pension.

Doppelte Auszahlung

Zur Premiere wurde der Weltspartag für die neue Bank Burgenland Kärnten (ehemals Anadi). „Das feiern wir natürlich besonders groß“, sagte Privat- und Geschäftskundenleiter Gunnar Knaus, der an diesem Monatsletzten auch aufgrund der doppelt ausgezahlten Pensionen viele langjährige Kunden begrüßte.

Bereits am Montag wurde – wie auch von der BKS Bank – eine Weltspartagswoche ausgerufen. BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász lud mit dem Direktionstrio Bernd Berger, Sabine Lax und Diethmar Wölle zum besonders gut besuchten Empfang in die Zentrale. „Die Grundwerte dieses Tages sind nach 100 Jahren gleichgeblieben: Menschen zum Sparen zu ermutigen, um finanzielle Sicherheit zu erlangen und das Finanzwissen zu vertiefen“, so Juhász. In den Filialen „auf Tour“ waren unter anderen Landeswohnbau-Geschäftsführer Harald Repar, Babeg-Chef Markus Hornböck und Holzindustrieller Gerd Tilly.