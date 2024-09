Noch vor wenigen Wochen hieß es seitens des Sprechers der Anadi Bank, Axel Schein, auf Anfrage der Kleinen Zeitung, kursierende Meldungen über die bevorstehende Ablöse von Christian Kubitschek als CEO der Kärntner Anadi Bank seien nur „Branchengerüchte“. Kubitscheks Vertrag sei „aufgrund der großen Transformationserfolge vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert“ worden.

„Erfahrene Bankpersönlichkeit“ gesucht

Doch die Realität ist eine ganz andere: Kubitschek wird „in Kürze“ die Position des CEO der Anadi Bank abgeben. An wen, ist jedoch unklar. Gesucht wird „eine erfahrene Bankpersönlichkeit“. Nach einem „strukturierten Auswahlprozess“ für die CEO-Nachfolge in den vergangenen Monaten werde der Vorsitz im Vorstand übergeben, „sobald die rechtlichen und behördlichen Formalitäten abgeschlossen sind“, heißt es in einer Aussendung.

Abschluss des Filialverkaufs

Mitte September war der Verkauf erheblicher Teile des Bankgeschäfts, insbesondere von zehn Filialen und mehr als 40.000 Kunden, an die Grawe-Bankengruppe-Tochter Bank Burgenland abgeschlossen worden. Laut Anadi Bank-Eigentümer Sanjeev Kanoria wurde der Rücktritt von Kubitschek für die Zeit nach dem Abschluss von Quadriga „im besten Einvernehmen“ vereinbart. Die Anadi Bank mit ihren verbliebenen 180 Mitarbeitern konzentriert sich auf Online-Banking, Public Finance (Kunde: Land Kärnten) und das Firmenkundengeschäft.