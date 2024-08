Das „Projekt Quadriga“ der Anadi Bank steht vor dem Abschluss: Am Montag, 16. September, soll das Closing des Verkaufs von zehn Anadi-Filialen an die Grawe-Bankengruppe finalisiert werden. Das Wochenende davor – 14. und 15. September – stehe im Zeichen der technischen und optischen Umstellung. Ab Freitagnachmittag werde es zu Einschränkungen für Kunden kommen, etwa bei Kartenzahlungen oder Internetbanking, sagt Anadi Bank-CEO Christian Kubitschek. Man werde den Kunden empfehlen, sich für dieses Wochenende mit Bargeld einzudecken. Spätestens am Montag um 7 Uhr sollen die rund 40.000 Analog-Kunden keine Bankverbindung mehr mit Anadi, sondern mit der Bank Burgenland Kärnten der Grawe-Bankengruppe haben. Die Generalprobe am vergangenen Wochenende sei problemfrei verlaufen, man teile sich das Rechenzentrum, was für die Transaktion von Vorteil sei.