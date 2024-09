Am Montag wurde die Bank Burgenland Kärnten offiziell eröffnet. Gefeiert wurde mit viel Prominenz und Politik. Für viele der 40.000 früheren Anadi-Bank-Kunden verlief der Bankwechsel durch den Verkauf der zehn Anadi-Bank-Filialen an die Grawe-Bankengruppe nicht ganz reibungslos.

Im Vorfeld hieß es zwar, die Kunden sollten sich für das Wochenende mit Bargeld eindecken. Doch ab Montag werde alles funktionieren, obwohl die IBAN sich ändert. In der Realität kam es anders. Etliche hatten bereits am Montag beim Online-Einkauf Schwierigkeiten. Eine Kundin wurde Stunden nach einem Einkauf mit Sofort-Überweisung über den Zahlungsdienstleister Klarna informiert, dass die Zahlung doch nicht erfolgt sei. Dienstag hatten einige Probleme beim Zahlen mit ihrer Bankomatkarte. An Bankomatkassen hieß es: „Karte abgelehnt.“ In einem beliebten Mittagslokal in der Klagenfurter Innenstadt konnten gleich mehrere Gäste nicht bezahlen. Kunden, die an Bankomaten Geld beheben wollten, wurde die Karte eingezogen. „Probleme mit einem externen IT-Dienstleister sind dafür verantwortlich. Wir arbeiten mit höchster Priorität an einer Lösung“, erklärt Marlene Grünberger von der Bank Burgenland und Kärnten. Wie viele Personen betroffen sind, ließe sich aktuell nicht beziffern.

Filialen länger offen

Betroffenen Kunden wird empfohlen, mit Kreditkarte zu bezahlen. Sollte jemand keine Kreditkarte haben, soll er keinesfalls eine Bargeld-Behebung am Bankomaten versuchen, sondern eine der Filialen aufsuchen. „Die Filialen werden länger offen halten. Uns ist bewusst, dass das ein sehr emotionales Thema ist“, betont Grünberger.