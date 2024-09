„3, 2, 1“, zählen Familie, Freunde und Skills-Fans den Countdown herunter. Sie schwenken die rot-weiß-rote Flagge und halten das grüne Herz der Steiermark in die Höhe. Ihre volle Aufmerksamkeit gilt den „Young Professionals“. Und im Hintergrund läuft „I Am From Austria“ von Rainhard Fendrich, das vielen ein stolzes Lächeln auf die Lippen zaubert. Es sind die wohl nervenaufreibendsten Minuten – sowohl für die Familien als auch für die Teilnehmenden – bis der Schlusspfiff ertönt und den jeweiligen Wettbewerb beendet. Dann applaudieren die Fans, jubeln und pfeifen. Die Teilnehmenden wischen sich Schweißtropfen von der Stirn, werfen ihre Hände in die Luft und lassen sich feiern. Dabei können sie ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Aus Anspannung wird Erleichterung. Und über die Banden werden sie von ihren Liebsten gedrückt.