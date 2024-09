Man hätte meinen können, es handle sich um die Fußballweltmeisterschaft oder das Konzert eines Weltstars. Tausende Menschen in kollektiver Euphorie und voller Nationalstolz, mit Fahnen, Spruchbändern, Pfeifen und in Trachten aus allen Erdteilen tummelten sich schon eine Stunde vor der Eröffnung vor der LDLC-Arena in Lyon, wo die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills am Dienstagabend eröffnet wurden. Unmöglich, im Stadtbild nicht darauf hingewiesen zu werden, überall Plakate und Volonteers mit WorldSkills-T-Shirts. In den Bussen und Tramways zahlreiche „Fan-Mannschaften“, die Niederländer in Orange, die Schweizer mit hölzernen Ratschen. Sie haben heuer mit 45 Kandidaten wie Österreich das größte Teilnehmerkontingent aller Zeiten.

Sie werden wie die Stars gefeiert und gelten als Talente von heute, die morgen als „zukünftige Leader der Industrie“ die Zukunft gestalten werden: die 1400 Wettbewerbs-Teilnehmenden aus über 70 Ländern und 59 Berufsgruppen, die an vier Tagen vor Experten und Publikum ihr professionelles Können unter Beweis stellen werden 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet.

Glamouröser Auftakt

Der Auftakt war glamourös, unter dem Jubel der Menge zogen die Mannschaften in alphabetischer Reihenfolge in die Arena. Zwischen Australien und Aserbaidschan umrundeten die 47 österreichischen Kandidaten und Kandidatinnen in Dirndlkleid und Lederhosen, angeführt von Fahnenträger Alexander Pfleger, einem Schweißer aus der Steiermark, die Bühne.

Während eine Lichtshow der Superlative die Arena in ein Kaleidoskop der Farben und Formen verwandelte, tönte es aus dem Off: „You are the keepers of tradition and the drivers of change“ und WorldSkills-Präsident Chris Humphries appellierte an alle, die den Traum einer besseren Zukunft haben: „Zelebriert eure Leidenschaft für Exzellenz“. Hochfliegend im wahrsten Sinn des Wortes die Tanzshow, bei der junge Menschen durch die Kuppel der Arena schwebten und zu fliegen schienen, was mehr Begeisterung hervorrief als die wenigen Worte des Präsidenten Emanuel Macron, der die offizielle Eröffnung aussprach. Den Eid für Fairness und Einhaltung der Regeln sprach für die Österreich-Mannschaft Samuel Engel.

„Wo eine Fähigkeit, da ist ein Weg“

Am Montag hatten sich die Teilnehmer mit ihrem Arbeitsplatz auf dem 26-Fußballfelder großen Eurexpo-Gelände vertraut gemacht. 500 Personen haben seit 26. August wirklichkeitsnahe Workstations aufgebaut, allein für die Bewerbe in der Sparte Kochen wurden 44 professionelle Küchen eingerichtet. „Where there is a skill, there is a way“, „Wo eine Fähigkeit, da ist ein Weg“ lautet das Motto der Vereinigung WorldSkills, die junge Menschen ermutigen will, zukunftsorientierte Berufe zu ergreifen, die sich nicht nur großer Nachfrage erfreuen, sondern auch „Quelle beruflicher Exzellenz“ und persönlicher Erfüllung seien. Davon zeugte die Begeisterung bei der Eröffnung.