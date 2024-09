Konzentriert blickt Kfz-Techniker David Gschaar aus Klöch in seinen Laptop. Mit der rechten Hand bedient er die Maus, die linke Hand hat er am Tisch abgelegt und sein Kinn darauf abgestützt. Er kniet am Schreibtisch – allzeit bereit, um schnell zwischen Laptop und Fahrzeugmodell zu wechseln. Sein „Skill“ ist „Fault Finding“, er begibt sich also auf Fehlersuche bei einem Fahrzeugmodell, einem Getriebe oder Motor. „Die zu identifizierenden Fehler sind unglaublich schwer auszumachen. Außerdem sind die Aufgabenstellungen so gemacht, dass man niemals alle Fehler findet“, beschreibt Gschaar die Schwierigkeit. In der Tat sei „Fault Finding“ eine der anspruchsvollsten Aufgaben, weiß auch Jürgen Kraft, Geschäftsführer von Skills Austria.

Seelische Unterstützung gibt es sowohl von den Eltern Anna und Alois Gschaar, die „unsagbar stolz“ sind, als auch von Freundin Viktoria Hörtl und ihrer Schwester Lisa. Die beiden sind zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen – und dann gleich nach Lyon zu den Berufsweltmeisterschaften. „Ich kann es kaum glauben, ich freu mich voll für ihn. Er ist sehr fokussiert und die Medallion for Excellence ist das Mindeste, was er gewinnen will“, plaudert Viktoria Hörtl aus dem Nähkästchen.

Im Duo zu Gold

Ebenso konzentriert, aber im Doppelpack, rittern Nico Paul Reif aus Unterpremstätten und Fabian Weber aus Kaindorf bei Hartberg um Gold – und zwar im Teamberuf Robot Systems Integration. Mit vor Aufregung geröteten Wangen programmiert Weber über ein Touchpanel den Roboter, Reif bedient den Computer und erstellt dort den digitalen Zwilling und dokumentiert die Schritte. „Der erste Tag war der schwierigste, da hat es an der Nervosität gehapert“, erzählt Weber. In der Mittagspause konnte sich das Duo mithilfe seines Experten Patrick Kügerl aber beruhigen. Damit ist der Roboter, der eine E-Batterie zwischen zwei Standorten transportiert, wieder voll auf Kurs.

Das zweite steirische Team-Duo bilden Simon Stoißer und Jan Trummer, beide aus Wildon und bei der Firma Knapp tätig, im Beruf Mobile Robotics. Die beiden Südsteirer sind seit Kindheitstagen ein eingespieltes Team – so auch bei den World Skills in Lyon. „Bis jetzt haben wir sehr gut abgeschnitten, sogar noch besser als Japan und China“, schätzen die beiden ihre Chancen gut ein. Und auch ihr Experte, Erhard List, räumt mit dem Vorurteil auf, dass man in Österreich bei den Robotics nachhinke: „Wir haben nicht das Budget und die Zeit für das Trainingsausmaß, das andere Länder haben. Aber die Österreicher bringen die Kreativität mit und punkten, wenn es Planänderungen gibt, weil es gelernt ist.“

Jungkoch kennt Rezept zum Erfolg

Szenenwechsel: Ein paar Stände weiter – das Gelände der Eurexpo Lyon entspricht ja rund 26 Fußballfeldern – kocht der Oststeirer Silvius Pink um die Wette. Mit flinken Fingern bestreut er die Arbeitsfläche mit Mehl, darauf breitet er gekonnt einen hauchdünnen Teig aus. Seine Aufgabe an Tag 3: Vor den internationalen Wertungsrichtern und Experten ein zartes Leber-Parfait zuzubereiten und danach Brot zu backen: „Das Problem ist der hohe Zeitdruck. Aber genau das macht es auch spannend. Man muss sich schnell entscheiden, Prioritäten setzen und gleichzeitig die höchste Qualität liefern“, zeigt sich der Jungkoch motiviert.

Aus demselben Ort, und zwar St. Jakob im Walde, ist der Schweißer Alexander Pfleger zu den Berufsweltmeisterschaften angereist. Und ebenso spektakulär sieht seine Wettbewerbssituation aus. Er schmeißt zwar keine Teige durch die Luft, dafür fliegen bei ihm die Funken. Seinem Experten Gustav Klammer zufolge sei er ein Naturtalent, was seine Mama Barbara Pfleger zu Tränen rührt: „Ich fiebere so mit, natürlich wünsche ich meinem Sohn den Sieg. Die Nerven sind angespannt, das kann man nicht beschreiben.“

Zwangsstopp für Tischler

Bautischler Thomas Leitner aus Obdach sei am ersten Wettbewerbstag noch auf Medaillenkurs gewesen, dann kam die Hiobsbotschaft: Mit einer Sehnenverletzung in der linken Hand musste der Obersteirer auf Anraten des österreichischen Teamarztes den Wettbewerb beenden. „Natürlich bin ich traurig, aber die Gesundheit geht vor“, zeigt sich Leitner sichtlich enttäuscht. Dennoch stolz sind seine Chefleute Silvia und Markus Tragner der Firma MT Design: „Er ist ein kompletter Kämpfer und ein super Arbeiter.“

Apropos: Weiterkämpfen für die grüne Mark werden auch Metallbauer Christoph Sorger, Grafik Designerin Johanna Haimel, Fliesenleger Florian Gruber und Magdalena Rath im Beruf Digital Construction. Dabei geht es etwa um Projektmanagement in einem großen Bauprojekt, erklärt Expertin Larissa Schneiderbauer. Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterhin Höchstleistungen erbringen können, wird das Team Austria neben den Expertinnen und Experten zusätzlich von Physiotherapeuten, Mentaltrainern und Ärzten betreut.

Über alle Maßen stolz zeigt sich Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark und von Skills Austria: „Ich bin heuer zum 17. Mal dabei und die Begeisterung brennt. Mein Herz geht über.“ Bei den diesjährigen World Skills ebenso mit dabei ist Arbeiterkammerpräsident Josef Pesserl.

Auf Einladung der WKO Steiermark