Mit dem Ciclovia (Radweg) Alpe-Adria von Salzburg nach Grado und dem Weitwanderweg Alpe-Adria-Trail vom Großglockner an die Adria zeichnen sie bereits für zwei populäre Erfolgsprojekte verantwortlich: Christian Kresse, früherer Chef der Kärnten-Werbung und nun Unternehmer, gemeinsam mit den „Trail Angels“ von Günter Mussnig.

Nun tüfteln sie an einem weiteren Fernradweg, diesmal durch den Osten und Süden Österreichs, ein „Vorzeigeprojekt im europäischen Radtourismus“. Die Reise soll Radfahrer durch fünf Bundesländer führen: von Wien über Eisenstadt nach Graz und Klagenfurt. Weiter über Villach gäbe es die Möglichkeit, die Reise bis nach Grado an der Adria fortzusetzen. Der Name des Radwegs quasi entlang der Südbahn lautet „Meridiem-Trail“, also „Süd-Weg“.

„Ein Leuchtturmprojekt“

Von Wien bis Graz könnten laut Konzept vorhandene Radwege genutzt werden, offen sei, wie die Trasse von Graz nach Klagenfurt geführt werden soll. Grundsätzlich könne auch hier vorhandene Infrastruktur genutzt werden, es gehe unter anderem um die Beschilderung und Bewirtschaftung des Fernradwegs „mit individuell und modular gestalteten Angeboten und Services“. Am Konzept werde seit Jahresbeginn gearbeitet, so Kresse auf Nachfrage – bislang mit mäßigem Erfolg: Es fehle bisher an der Bereitschaft, den Radweg auch tatsächlich bis zur Eröffnung des Koralmtunnels umzusetzen, sagt Kresse. In der Steiermark suche man noch nach Ansprechpartnern, auch in Kärnten gebe es keine Fortschritte. Das hält zumindest Kresse für einen Fehler: Mindestens 50.000 Gäste seien bereits im ersten Jahr 2026 möglich, glaubt er. „Der Meridiem-Trail wäre ein Leuchtturmprojekt für mehrere Bundesländer.“

Unternehmer Christian Kresse © Markus Traussnig

„Bahn und Radweg gemeinsam denken“

Mit der Fertigstellung der Koralmbahn Ende 2025 und des Semmering-Basistunnels 2030 würden sich für Reisende im Osten und Süden Österreichs „völlig neue Perspektiven eröffnen“, heißt es im Konzept. „Und zwar in beide Richtungen.“ Bahnstrecke und Radnetz müssten daher „gemeinsam gedacht“ werden. Laut den ÖBB werde Radtransport möglich sein, wenn auch im begrenzten Ausmaß. Es sei geplant, dass durch den Koralmtunnel zwischen Graz und Klagenfurt die Fernverkehrszüge fahren, in denen eine Fahrradmitnahme möglich sei. In einem Railjet neuer Generation ist Platz für fünf bis sieben Fahrräder.