Ein Jahr ist seit den verheerenden Unwettern in Klagenfurt und dem Umland vergangen. Auch der Bereich vor dem Strandbad Klagenfurt war von Überflutungen betroffen. Die Straße vor dem Eingang und die Zufahrt zum Campingplatz „Klagenfurt Wörthersee“ am Metnitzstrand standen unter Wasser. Dabei wurden Rezeption, Campingshop und Restaurant stark in Mitleidenschaft gezogen, sind teilweise gar nicht mehr nutzbar. Das Team von Camping-Pächter Thomas Freund muss heuer auf Container zurückgreifen.