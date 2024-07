Auf der einen Seite liegt der Lendkanal, auf der anderen der Strandbad-Parkplatz. Sie umrahmen den Skatepark im Europapark, an dessen Eingang „Funpark“ steht. Doch den Spaß sucht man vergebens. Schon am Vormittag heizt die pralle Sonne die Asphaltwüste so stark auf, dass die kleinen Rampen, zwei Basketballkörbe und die Calisthenics-Anlage nur von hartgesottenen Sportlern benützt werden. Der Fun ist für viele verloren gegangen.