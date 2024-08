Es ist der nur jüngste Vorfall in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße in einer langen Reihe, aber leider einer der dramatischsten: Ein siebenjähriger Bub lief am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr vor eine Straßenbahn der Linie 5 und wurde überfahren. Es brauchte die Feuerwehr, um den Buben zu befreien: Die 38 Tonnen schwere Straßenbahn musste mit speziellen Hebekissen angehoben werden, ehe die Rettungskräfte eingreifen konnten.