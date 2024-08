Der dramatische Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Das Kind befindet sich mit lebensbedrohlichen Verletzungen im LKH-Graz.

In Lebensgefahr

Am Mittwochabend kam es in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleinkind (7) wurde von einer Straßenbahn erfasst und eingeklemmt. Das Kind befindet sich mit lebensbedrohlichen Verletzungen im LKH-Graz.

Eine afghanische Familie befand sich gegen 20.45 Uhr im Haltestellenbereich der „Steyrergasse“. Nachdem eine Straßenbahngarnitur die Haltestelle passiert hatte, lief der Junge auf die Schienen. Zu diesem Zeitpunkt kam die Straßenbahnlinie 5 (stadteinwärts) entgegen. Trotz Notbremsung geriet der Bub unter die Straßenbahn.

Um das Kind zu bergen, musste die Berufsfeuerwehr Graz die Straßenbahn mit einem Bergekissen anheben. Die Einsatzkräfte mussten den 7-Jährigen noch während seiner Einlieferung in das LKH-Graz reanimieren. Der 7-Jährige schwebt noch in Lebensgefahr. Die in Graz lebende Familie wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.