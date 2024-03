Im nördlichen Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein Unfall passiert, ein Pkw war mit einer Straßenbahngarnitur kollidiert. Die Linien 4 und 5 konnten daher zunächst nicht durchgehend fahren und wendeten in der Steyrergasse bzw. am Jakominiplatz. Die Holding Graz Linien richteten zwischen Steyrergasse und Jakominiplatz kurzfristig Ersatzbusse ein – mittlerweile (11.40 Uhr) sind die Schienen aber wieder frei.

Augenzeugen zufolge dürfte beim Unfall niemand verletzt worden sein.