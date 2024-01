Ein orangefarbenes Auto hat sich am Mittwochnachmittag in Graz-Jakomini um 180 Grad überschlagen und ist mit dem Dach auf der Straße gelandet. Der Unfall ereignete sich in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße auf Höhe der Steyrergasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Roten Kreuzes waren vor Ort. Nach ersten Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark war dem Unfall ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge vorausgegangen. Unklar war zunächst, ob jemand verletzt wurde und wie hoch der Schaden ist.