Feuerwehren, Polizei, Rettung, Straßenmeisterei und ÖAMTC standen Sonntagfrüh im Gailtal im Einsatz. Gegen 7 Uhr in der Früh hatte ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor auf der Gailtal Straße B 111 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Unfall passierte auf Höhe Postran. Der 46-Jährige prallte frontal gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum. Auch mehrere Verkehrszeichen wurden „niedergemäht“. Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung bei dem Lenker. Er wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung in das LKH Villach gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Am Heimweg vom Nachtdienst

Auch in Klagenfurt kam es Sonntagfrüh zu einem Unfall. Gegen 6 Uhr befand sich ein 63-jähriger Taxifahrer gerade auf dem Heimweg von seinem Nachtdienst. In der Flatschacher Straße kam er mit seinem Taxi aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lenker blieb fast unverletzt, ein Alkomattest verlief negativ.