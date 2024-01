Ein 51-jähriger Mann war am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B 95 von Predlitz kommend in Richtung Stadl an der Mur unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt sein. Der Pkw hat sich überschlagen und blieb am Dach liegen.