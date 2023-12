Kelag und Spar errichten 50 neue E-Ladestationen, wodurch Kundinnen und Kunden künftig den Einkauf an noch mehr Standorten mit dem Aufladen verbinden können. An ausgewählten Spar-Standorten in Kärnten und Osttirol errichten die Kelag und der führende österreichische Lebensmittelhändler neue E-Ladestationen. Österreichweit werden bis 2025 über 335 neue E-Ladestationen gemeinsam mit heimischen Energieversorgern gebaut, bis 2028 sollen es bereits mindestens 535 E-Ladestandorte sein.

Rund 150.000 rein elektrisch betriebene Pkw sind derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs und es werden täglich mehr. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist entscheidend für die zukünftige emissionsfreie Mobilität. Mit über 150 E-Ladestationen verfügt Spar Österreich bereits heute über eines der größten E-Ladenetzwerke bei einem Lebensmittelhändler. Gemeinsam mit heimischen Energieversorgern baut Spar die E-Ladestationen bis 2028 deutlich aus.

Gemeinsames Projekt

„Der tägliche Einkauf muss für die Ladung von emissionsfreien Autos genutzt werden können. Lebensmittel kaufen und gleichzeitig das Auto volltanken – das ist die Zukunft der Mobilität“, ist Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol überzeugt.

Spar und die Kelag ermöglichen das in den kommenden Jahren an noch mehr Standorten. Bis 2028 entstehen auf den Parkplätzen des heimischen Lebensmitteleinzelhändlers allein in Kärnten und Osttirol rund 50 E-Ladestationen mit jeweils bis zu sechs DC-Ladepunkten und einer Ladeleistung von 40 bis 160 kW. Der Startschuss fiel mit der Eröffnung der ersten Schnellladestation im Lavanttaler Raum bei Eurospar St. Andrä. Auch in Wolfsberg und St. Veit stehen mittlerweile Kelag-Ladestationen bei Spar zur Verfügung.