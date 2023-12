Zu Problemen wie in Oberösterreich, wo wegen fehlender Kapazitäten des Stromnetzes in einigen Regionen die Einspeisung von Strom aus Photovoltaik-Anlagen gar nicht möglich ist, komme es in Kärnten nicht: „Wir schließen jeden Kunden ans Netz an“, verspricht Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz GmbH (KNG). Dass man dabei „nicht alle Wünsche erfüllen könne“, betont KNG-Geschäftsführerin Eva Unterberger-Tatschl. „Aber so viele wie möglich.“