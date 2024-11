Von Kutschenfahrt bis Sternderlzug: Wo man sich besinnlich auf Weihnachten einstimmen kann

Am kommenden Wochenende starten vielerorts Adventmärkte. Wir haben uns einige noch nicht so bekanntere Platzerl in der Süd-Oststeiermark angesehen, wo man sich auf Weihnachten einstimmen kann. Ein Überblick.