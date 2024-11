Wenn das Kräutermandl seinen Tannenduft verströmt, die Ofenkartoffel auf Temperatur gebracht werden und wenn es überall festlich glitzert, dann ist wieder Zeit, sich auf Weihnachten einzustimmen. Gelegenheiten dafür gibt es in der Steiermark mehr als genug. Neben den 16 Adventmärkten in Graz tut sich auch in den Regionen jede Menge in Sachen Glühwein, Punsch und Christbaumschmuck.