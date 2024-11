Nicht nur in Feldbach, auch darüber hinaus ist der Name Andreas Stern eng mit Weihnachten und Advent verbunden – tausende Kunstinteressierte besuchen alljährlich seine Weihnachtsausstellungen. Dabei erfindet sich der Dekorationsvirtuose Jahr für Jahr neu. So auch heuer: Einen Tempel voller Glitzer präsentiert er ab Donnerstag, 7. November, in der Kugelmühle in Mühldorf. „Wunderwald“ lautet der Titel der diesjährigen Weihnachtsausstellung.