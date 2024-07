„Hermann Nitsch hat das ‚Die Walküre‘-Bühnenbild live zur Musik von Richard Wagner in Bayreuth gestaltet – das fasziniert mich“, erklärt Andreas Stern. Als Teil des Hochsommer Festivals stellt er von 2. bis 11. August in der Kugelmühle (Feldbach) Ausschnitte des Spätwerks von Nitsch sowie das besagte Bühnenbild aus. Dabei versuchen die Veranstalter, die Atmosphäre und die Eindrücke der Entstehung des Gemäldes während der Bayreuther Festspiele einzufangen, indem Szenen von der Vorführung gezeigt werden. „Er passt mit diesen Werken auch sehr gut in die Kugelmühle und ihre Räume – hier entsteht der Eindruck von einer Bühne. Man bekommt die volle Wucht zu spüren“, führt der Feldbacher Meisterflorist und Künstler weiter aus.