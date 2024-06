Es wird wieder gelesen - und vorgelesen auch: Am 8. Juni (Samstag) findet zum 7. Mal der Vorlesetag statt. Dieser wird vom Bildungsressort des Landes Steiermark initiiert. In den vergangenen Jahren wurde an allen möglichen Orten vorgelesen, etwa in einem Bergstollen, bei einer Alpakafarm oder auf einen Kirchturm. Auch heuer gibt es wieder ein buntes Programm quer durch das Land.