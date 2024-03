Das war eine Hetz, und so macht das Zuhören auch richtig Spaß. Den österreichweiten Vorlesetag nutzte die Mittelschule Köflach am Donnerstag, um sich Prominenz ins Klassenzimmer zu holen. Die 1a-Klasse hatte gleich in der Früh richtig Spaß mit Franz Pagger, Mitglied des populären „Pagger Buam“-Trios.