„Lesen ist der Schlüssel für Bildung, Wissen und Kommunikation“, sind sich die Projektleiterin des Vorlesetags, Michaela Haller und Bildungslandesrat Werner Amon von der ÖVP einig. Aus diesem Grund sollen am 8. Juni 2024 Groß und Klein gemeinsam (vor-)lesen und an ungewöhnlichen Schauplätzen in fantasievolle Welten eintauchen.