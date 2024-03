Am 21. März, dem Österreichischen Vorlesetag, wurde im gesamten Bezirk fleißig gelesen, die wohl spannendste Veranstaltung zwischen Wildalpen und Schladming ging jedoch in Liezen über die Bühne. In der Bücherei im Bundesschulzentrum lasen Schüler der HAK und der BAfEP einer dritten Klasse der Volksschule aus selbst verfassten Büchern vor. Auch für die Illustrationen, die zum Teil mithilfe künstlicher Intelligenz entstanden sind, zeichneten die Schüler selbst verantwortlich.