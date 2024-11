Eine ungarische Diebesbande – bestehend aus vier Männern im Alter von 24, 26, 37 und 44 Jahren – trieb am 16. August 2024 ihr Unwesen in mehreren Ortschaften. In den frühen Morgenstunden reisten sie mit einem Pkw und einem Kastenwagen in Österreich ein und stahlen bereits unmittelbar nach dem Grenzübergang in Mogensdorf die Kennzeichen eines Firmenfahrzeuges.