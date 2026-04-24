Die Freude bei den Grazer Eishockeyfans kennt keine Grenzen: Die Graz 99ers haben sich erstmals zum Meister gekrönt. Das verlangt nach einer großen Meisterfeier – der Hauptplatz wird am Sonntag ab 14 Uhr ganz in Orange getränkt. Und mit Andreas Gabalier wird es sich der prominenteste Fan nicht nehmen lassen, seiner Lieblings-Eishockeymannschaft und deren Fans ein Ständchen auf der Bühne darzubieten.

Für Graz heißt ein so großes Fest mitten am Hauptplatz aber auch: Öffi-Umleitungen. Die Straßenbahnen 1, 4 und 7 müssen über den Andreas-Hofer-Platz (Neutorlinie) umgeleitet werden; der 6er verkehrt am Sonntag ohnehin als 16er, der 3er als 23er. Für die Linie 5 nach Andritz wird ab 14 und bis ca. 14.45 Uhr ein Schienenersatzverkehr ab dem Jakominiplatz eingerichtet. Weitere Informationen auf graz.at.

SK Sturm Graz: Sicherheitsbereich beim Stadion

Beim SK Sturm Graz ist der Meistertitel zwar in Griffweite, aber momentan noch alles andere als sicher. Am Sonntag um 17 Uhr geht es im Liebenauer Stadion gegen die Austria; es wurde wieder ein polizeilicher Sicherheitsbereich verhängt. Auch hier gilt: Details auf graz.at.