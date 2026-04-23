Die Sonnenbrille war ein beliebtes Accessoire bei den Spielern der 99ers, als sie ihren Erfolg auf der Dachterrasse im „Freiblick“ feierten. Der erste war Routinier Michael Schiechl, der von Kult-Türsteher Isi Kolcu begrüßt wurde. „Ich bin halt ein Fuchs und habe mich eine Stunde hingelegt“, sagt der Schütze des letzten Saisontors zum 6:2 in Pustertal. „Als Steirer mit den 99ers einen Titel feiern zu können, ist etwas ganz Besonderes. Wir genießen das jetzt und lassen es einmal sacken. Dann kommt das ganz große Gefühl dafür, was wir wirklich erreicht haben.“

Nach und nach füllte sich die Kulisse mit freier Sicht auf den Uhrturm und dann kam Lenz Moosbrugger mit der Karl Nedwed Trophy auf der Schulter. Die war von der Nacht gezeichnet, ein Henkel war schon ab. „Er war schon in vielen Händen und ich weiß selbst nicht genau was passiert ist. Das passiert einfach“, sagt er mit einem Lachen. Hinter ihm erschien Korbinian Holzer, der den fehlenden Henkel in seiner Hand hielt. „Es ist wunderschön. Es ist genau so gekommen, wie wir uns das vor zwei Jahren vorgestellt haben“, sagte der Deutsche, um dessen Hals die Meistermedaille baumelte. Youngster Paul Reiner hat die kurze Pause zu Hause nicht für einen Powernap und nur zum Frischmachen genutzt, sondern die Medaille gleich eingerahmt. Lukas Haudum ließ die Auszeichnung zum Play-off-MVP freilich zu Hause. „Es ist unglaublich. Aber die ganze Saison war megageil und hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt lassen wir es krachen in Graz.“

Präsident kam verspätet

Nachdem bereits die ein oder andere gekühlte Flasche eingeschenkt war, kam auch Herbert Jerich – je später der Nachmittag, desto schöner die Gäste. Standesgemäß wurde Queens Hymne „We are the Champions“ aufgelegt. Er war nach der Kabinenparty um drei Uhr im Bett, während einige seiner Spieler den Bus zur Partyzone erklärten. Im Bus lieferte unterdessen Show-Master Kasper Kotkansalo eine Lachsalve nach der anderen. Die Frauen waren mit im Bus. Ein Quartett hat prompt durchgemacht. Moosbrugger, Paul Stapelfeldt, für den es die fünfte Meisterfeier in Serie ist, Manuel Ganahl und auch Holzer. „Solche Momente passieren auch in einer längeren Karriere nicht allzu oft. Das wissen wir Routiniers und wenn es dann so weit ist, muss man das auch ausnutzen“, sagte Ganahl und klopfte Holzer auf die Schultern. „Ich geh‘ mit Holzi zusammen voraus und wir geben unser Bestes bis zum Schluss.“ Und Holzer antwortete: „Der Kapitän geht als Letzter von Bord.“