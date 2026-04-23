Als die letzten 99ers-Fans am Tag nach dem gewonnen Ligatitel noch die Heimreise aus Bruneck angetreten haben, feierte die Mannschaft bereits in Graz weiter. Gegen sechs Uhr früh stiegen ­die Meisterhelden mehr oder weniger souverän aus dem Bus, um sich gleich gemeinsam zu einem Frühstück für Champions aufzumachen. Sieben Stunden zuvor tropfte der Champagner noch von der Kabinendecke der Gäste-Umkleide in der Intercable Arena, die kurzerhand in eine Partyzone umgewandelt wurde. Wer schon einmal in einer Sportkabine war, weiß, wie es dort unter Umständen riechen kann. Stellen Sie sich das in diesem Fall zehn Mal schlimmer vor. Das störte in diesem historischen Moment aber niemanden. „Davon haben wir geträumt, dafür haben wir gekämpft. Und deswegen machen wir jetzt ordentlich Party“, sagte Kapitän Korbinian Holzer zu seinen Mitspielern. Diese quittierten die Ansprache des Anführers mit „Holzi, Holzi“-Sprechchören. Und dann ertönte nicht nur der Klassiker „We are the Champions“ aus dem Lautsprecher, auch die Vengaboys wurden zum Besten gegeben. „We are going to Ibiza“ sangen die Spieler, Trainer und auch Präsident Herbert Jerich lautstark. Denn: Am Montag heben die Akteure zu den privaten Feierlichkeiten auf die Balearen-Insel ab.

Bis dahin wird es wohl nur wenige Augenblicke der Erholung geben. Dem Frühstück im „Das Eggenberg“ folgte am Nachmittag ein Zusammensitzen im „Freiblick“-Cafe über den Dächern von Graz. Und am Sonntag (ab 14 Uhr) steht ja noch die große Meisterfeier mit allen Fans auf dem Grazer Hauptplatz auf dem Programm. Livekonzert von Andreas Gabalier inklusive. Der Sänger ist seit dem Amtsantritt von Jerich so etwas wie das Maskottchen der 99ers. Natürlich, Pucky gibt es noch immer. Aber wo immer es etwas zu feiern gibt, Gabalier ist mit von der Partie. Und die Spieler, auch jene, deren Muttersprache nicht deutsch ist, können das ein oder andere Gabalier-Lied bereits auswendig.

Als die Halle in Bruneck schon längst leer war, genossen die 99ers noch ihren Titel © Jerovsek

Trotz klarer 0:4-Serienniederlage im Finale verabschiedeten die Pustertal-Fans ihr Team unter großem Beifall in die Sommerpause. Die rappelvolle Halle blieb bis zur Pokalübergabe für die Grazer voll. Auch die Steirer bekamen den verdienten Applaus der Heimischen, den sie sich verdient haben. Nur, als Jerich auf der Videowall zu sehen war, gab es Pfiffe. Der Präsident wird es verkraften. „Es ist einfach weltklasse. Das alles ist eine Bestätigung. Ich habe im Vorfeld mit Hannes Kartnig gesprochen, er hat gesagt, er hat damals alles probiert und hat es mit Graz nicht geschafft. Ich habe auch alles probiert, und habe es geschafft.“ Rosen streute der Unternehmer auch seinem Trainer Dan Lacroix, den er nach dem überraschenden Rauswurf von Harry Lange im Herbst des Vorjahres verpflichtet hat. „Ich danke Dan, er hat jeden Spieler besser gemacht. Ich danke dem Fipo (Sportdirektor Philipp Pinter, Anm.), dass er diese wunderbare Mannschaft zusammengestellt und meine SMS ausgehalten hat, als es nicht so gut gelaufen ist.“ Für die Meisterfeier am Sonntag kündigte Jerich „ein Spektakel an. Es wird eine Parade geben, Gabalier singt, wir haben eine riesige Torte vorbereitet.“ Nur ein Feuerwerk wird es nicht geben. „Das sparen wir uns für das nächste Jahr auf“, sagt Jerich mit einem Augenzwinkern. Und wohl auch einer gewissen Portion Ernsthaftigkeit.

Denn das Gefühl, Meister zu werden, ist eines, an das man sich gewöhnen könnte. Zum fünften Mal, und das noch dazu in Serie, ist Paul Stapelfeldt Meister der ICE Hockey League. Der zuverlässige Abwehr-Hüne der 99ers wechselte vor Saisonbeginn von Serienmeister Salzburg nach Graz und wiederholte sein Meisterstück auch hier. „Es ist jedes Mal wieder was ganz Besonders und der Lohn für ein ganzes Jahr harte Arbeit. Wir haben uns den Titel mehr als verdient.“ Eine Party-Müdigkeit ist dem Titelhamster nicht anzumerken: „Überhaupt nicht. Die nächsten Tage wird Graz auf den Kopf gestellt“

„Brutal viel Konfetti“, kündigte General Manager Bernd Vollmann an. Ihm war der Stein anzusehen, der nach vielen Jahren der harten Arbeit mit dem ersten Titelgewinn vom Herzen gefallen ist. Im Vorfeld von Spiel vier wollte niemand etwas verschreien, zu oft ging in der Vergangenheit etwas schief. Dass sich im Laufe des ersten Drittels beim Stand von 2:1 für Pustertal bereits die ersten Fans mit Ticketanfragen für Spiel fünf bei den 99ers-Verantwortlichen gemeldet hatten, sorgte für Unverständnis. Umso größer war die Freude, dass es zu keinem fünften Spiel kommen musste. „Es ist eine Genugtuung“, sagte Vollmann. „Das muss ich ehrlich sagen.“